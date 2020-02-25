Угроза коронавируса: врач призвала укомплектовать больницы средствами индивидуальной защиты

Врач отмечает, что еще в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола в Африке, призвала укомплектовать инфекционные отделения средствами индивидуальной защиты.

Украинцы, которых эвакуировали из Китая и поместили в санаторий в Новых Санжарах, здоровы, однако если в стране зафиксируют вспышку коронавируса, то с обеспечением больниц могут возникнуть проблемы.

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Об этом в интервью "Апострофу" рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, прибывшие из Китая люди находятся под контролем, потому что прилетели с вирусной среды, однако на данный момент их состояние не вызывает вопросов.

"Они считаются условно инфицированными". Поэтому все мероприятия вокруг них организуют таким образом, чтобы обезопасить окружающую среду от распространения. И если возникнет повышение температуры, больных сразу госпитализируют в выбранные лечебные учреждения с соблюдением всех норм. Больницы знают о том, что возможно поступление больных, и запасаются средствами индивидуальной защиты. Но, конечно, все происходит, как обычно в нашей стране. Только когда что-то случается, поворачиваются лицом к людям", - говорит Голубовская.

Врач отмечает, что еще в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола в Африке, призвала укомплектовать инфекционные отделения средствами индивидуальной защиты.

"Пусть они лежат "мертвым грузом" и никогда нам в жизни не понадобятся. Потому что когда что-то случается, вы ничего нигде не купите - все разметают со скоростью звука. Должен отметить, что после 2014 года стало немного лучше, потому что раньше средств индивидуальной защиты не было вообще. Но их надо очень много. В Китае уже потратили $10 млрд на локализацию вспышки, но костюмов не хватает, потому что их надо менять раз в 4 часа. Врачи в подгузниках ходят, чтобы лишний раз не снимать костюм", - отмечает медик.