В Киеве резко возросло число заболевших гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю зарегистрировано более 10,6 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что на 5,6% больше, чем в предыдущую неделю.

В столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, за 47-ю неделю 2019 года зарегистрировано 10 тыс. 675 больных гриппом и ОРВИ, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Рост произошел за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело - 6 тыс. 770 (рост на 6,1%), взрослых - 3 тыс. 905 человек (рост на 4,7%).

В структуре заболеваемости дети составляют 63,4%, а на предыдущей неделе - 63,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 10%: 2 тыс. 882 случая, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 27% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализированы 128 человек, из них 119 - дети.

Читайте такжеВакцина от гриппа в Украине: что нужно знать о прививках

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер», - информируют в КГГА.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения Киева вакцинацией против гриппа охвачены 40,5 тыс. человек.

В свою очередь, в обнародованном 20 ноября с.г. резюме Минздрава отмечалось, что интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по городу Киеву за период 11-17 ноября составил 347,4 на 100 тыс. населения, что на 54,8% меньше уровня эпидемического порога.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в течение 46-й недели наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей.