В Днепре медики борются за жизнь беременной школьницы

Врачи предпринимают все возможное, чтобы спасти школьницу.

В Днепропетровском областном перинатальном центре вторые сутки спасают 17-летнюю беременную девушку из с. Мишурин Рог Криворожского района. Она находится на 32-й неделе беременности.

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Главврач Днепропетровского перинатального центра Людмила Падалко рассказала, что пациентке уже ввели актитоксин, но состояние ее по-прежнему тяжелое, пишет "Наше місто".

Как известно, токсин ботулизма опасен тем, что поражает головной мозг. По словам врача, через плаценту он не проходит, поэтому кесарево заболевшей пока не делают.

Девушку в больнице поддерживает ее 26-летний возлюбленный. Пара собирается пожениться сразу после выпускного. Вместе они кушали вяленую рыбу, только мужчина съел хвостик, а его подруга – все остальное.

Врачи предпринимают все возможное и невозможное, чтобы спасти школьницу.

Ранее в роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.