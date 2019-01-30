Минздрав не будет объявлять эпидемию кори

Супрун призвала граждан делать прививки от кори.

Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам после заседания правительства.

«Мы не будем объявлять эпидемию. Но это только слово, это не имеет никакого значения. На самом деле важнее расширить возможности для большей вакцинации, доступность к вакцинам», - сказала она.

Читайте такжеКорь в Украине: симптомы опасной болезни, как передается и профилактика (фото)

Супрун призвала граждан делать прививки от кори.

Ранее сообщалось, что с начала года корью заболели более 11 тыс. 700 украинцев. В этом году в Украине от осложнений кори умерло уже пять человек, тогда как в 2018 году кир забрал 16 жизней.