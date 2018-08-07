В Чернигове у воспитательницы детсада обнаружили открытую форму туберкулеза - медики проверят более 200 детей
В Чернигове из-за открытой формы туберкулеза у воспитательницы детского сада №66 медики обследуют более 200 детей.
Как сообщили в управлении образования Черниговского горсовета, заболевание диагностировали на прошлой неделе у педагога, преподававшего музыку. Женщина госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер.
В учреждении сейчас проводят дезинфекцию. Также медики обследуют всех детей, поскольку заболевшая воспитательница контактировала с ними на занятиях музыки.
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В управлении образования горсовета ситуацию называют контролируемой. Учреждение работает в нормальном режиме, карантин там не вводили.
«Зимой женщина проходила обследование и ничего не было обнаружено», - прокомментировали в управлении.
Также медики сделали предписание, согласно которому всем детям, которые посещают ДУУ №66, должны повторно провести туберкулинодиагностику и флюорографию.
Ранее в Минздраве заявляли, что больных туберкулезом в Украине будут лечить преимущественно амбулаторно.