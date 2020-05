В июне подписчики Xbox Game Pass получат бесплатно No Man's Sky

Космический симулятор будет доступен на ПК и на Xbox One.

Подписчики сервиса Xbox Game Pass получат в июне космический симулятор No Man's Sky.

Об этом на официальном сайте Xbox сообщила компания Microsoft.

Читайте такжеСегодня подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII

No Man's Sky станет доступен подписчикам сервиса как на ПК, так и на Xbox One. Точной даты появления игры в библиотеке Xbox Game Pass компания не сообщила.

Напомним, недавно в No Man’s Sky вышло обновление Exo Mech. Оно добавило в игру пилотируемых роботов, которые помогут пользователям безопасно собирать ресурсы на различных планетах.

Что такое No Man’s Sky

No Man's Sky - это научно-фантастический космический симулятор от британской студии Hello Games. Действие игры разворачивается на просторах процедурно-генерируемой вселенной, где все, от звездных систем до отдельных планет и существ на них, создается совершенно случайно. Задача игрока – долететь до центра галактики и разгадать таинственный секрет. На своем пути пользователь может исследовать новые планеты, сражаться, а также добывать ресурсы для улучшения корабля и оружия. Игра вышла в 2016 году на ПК и PS4. В 2018 году релиз No Man’s Sky состоялся на Xbox One. Обновление Exo Mech уже доступно на PS4, Xbox One и ПК.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram