Забрать игру 3 out of 10: Season Two можно до 15 апреля.

В онлайн-сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Все желающие могут получить 3 out of 10: Season Two – интерактивную комедию о разработчиках компьютерных игр. Акция продлится до 15 апреля.

Трейлер 3 out of 10: Season Two

Подробней про 3 out of 10: Season Two

3 out of 10: Season Two – это интерактивнsq ситком, рассказывающий о вымышленной студии Shovelworks Studios, разработчики которой пытаются создать видеоигру с оценкой выше, чем 3 из 10.

В 3 out of 10: Season Two есть сюжетные мини-игры, возможность пропускать, проматывать или переигрывать любую серию, а также много юмора.

На следующей неделе, 15 апреля, в раздачу от Epic Games Store попадут три игры: приключенческую головоломку Ken Follett's The Pillars of the Earth, инди The First Tree, а также сборник трех частей point-and-click квестов Deponia: The Complete Journey.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов