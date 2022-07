Акция продлится до 21 июля.

В Epic Games Store продолжается аттракцион щедрости в виде еженедельных раздач игр. Сейчас пользователи могут посетить сервис и получить новинку под названием Wonder Boy: The Dragon's Trap, а также разнообразные бонусы в Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция продлится до 21 июля, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут шутер в антураже Первой мировой войны Tannenberg и премиальные предметы в Shop Titans.

Подробнее об играх с раздачи в EGS

Wonder Boy: The Dragon's Trap — это ремейк экшен-платформера Wonder Boy III: The Dragon's Trap 1989 года выпуска. За проект отвечают студия Lizardcube и издательство Dotemu. В игре полностью перерисовали графику и анимации, а также добавили новый саундтрек. Для любителей ретро есть возможность переключиться на 8-битный режим.

Сюжет и геймплей остались без изменений. Механический дракон превратил главного героя в полуящера, и теперь он стремится вернуть свой облик. Для этого нужно проходить уровни, побеждать врагов и приобретать новое снаряжение. Центральная особенность игры — возможность превращаться в разные формы, которые постепенно открываются при прохождении.

Idle Champions of the Forgotten Realms — это стратегия с ролевыми элементами от студии Codename Entertainment во вселенной Dungeons & Dragons. Пользователи должны собирать персонажей из DnD, формировать команду, подбирать снаряжение и прокачивать бойцов. Приключения в проекте повторяют события из официальных романов по мотивам Dungeons & Dragons.

Раздача в EGS позволяет получить набор Baeloth's Gladiators of the Black Pits. Его стоимость составляет более $100. В комплект входят пять чемпионов, сундуки с экипировкой, зелья и эксклюзивные косметические предметы.

