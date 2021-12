Пользователям предлагают добавить в коллекцию Moving Out.

Утечка от инсайдера под псевдонимом billbil-kun подтвердилась второй раз. Недавно он заявил, что во время одной из оставшихся новогодних раздач в Epic Games Store пользователи смогут получить Moving Out. И вот игра действительно стала бесплатной — все желающие вольны добавить ее в свою библиотеку. Акция действует только сегодня, до 18:00 по киевскому времени.Читайте такжеСразу три хита: стало известно, какие игры раздадут в EGS до конца новогодней акции

Согласно данным от billbil-kun, во время следующей раздачи пользователи получат Salt and Sanctuary. Это двухмерный боевик с мрачной стилистикой и механиками в духе Dark Souls. А последним подарком станет трилогия Tomb Raider. Игрокам достанется перезапуск серии и два продолжения — Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.

Подробнее о Moving Out

Это кооперативная аркада про организацию переездов от команд SMG Studio и Devm Games, а также издательства Team17.

В игре нужно на время выгружать вещи из домов в грузовики. Часть мебели пользователям придется переносить совместно, и чтобы сделать это быстро, потребуются слаженные действия.

Проект имеет проработанную физическую модель. Игроки могут уничтожать двери и окна с целью быстрее организовать переезд.

В Steam Moving Out получила 861 отзыв, 81 % из которых положительные.

