На этот раз информация поступила от надежного инсайдера.

В Epic Games Store близится к концу новогодняя акция с ежедневными раздачами игр. До 31 декабря пользователи смогут получить еще три "тайных" подарка. Названия проектов, которые станут бесплатными, официально не раскрываются, но они уже просочились в Сеть.Читайте такжеВ сеть слили список с играми, которые раздадут в EGS до Нового года – в нем есть много интересного

Данные предоставил проверенный инсайдер с форума Dealabs. На этом сайте информацию могут публиковать многие люди. Ранее на портале появился список со всеми играми, которые раздадут в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Он был крайне неточным, однако перечень выложили неизвестные инсайдеры, которые, как оказалось, ошиблись. А теперь информация поступила от billbil-kun. Этот человек неоднократно сливал правдивые данные о раздачах в EGS и PS Plus, а еще он первым рассказал о новогодней акции в Epic Games Store до ее старта.

Свежие сведения от инсайдера уже частично подтвердились. Он правильно предсказал раздачу приключенческого экшена Mages of Mystralia до ее начала. Все желающие могут забрать игру в свою коллекцию сегодня, до 18:00 по Киеву. Поэтому сейчас утечка выглядит более чем правдоподобно.

Какие игры раздадут в Epic Games Store до конца новогодней акции

28 декабря — Moving Out. Это кооперативная аркада, где нужно на время выгружать вещи из домов и организовывать переезд.

29 декабря — Salt and Sanctuary. Проект можно охарактеризовать, как двухмерный экшен с мрачной стилистикой и механиками а-ля Dark Souls.

30 декабря — трилогия Tomb Raider. Пользователи получат все ААА-игры из перезапущенной серии.

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