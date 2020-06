Сценарист сериала "Чернобыль" в восторге от сюжета The Last of Us Part II

Крейг Мейзин считает, что в игре выдающееся повествование.

Создатель и сценарист сериала «Чернобыль» от HBO, Крейг Мейзин, похвалил игру The Last of Us Part II.

На своей странице в Twitter Мейзин сообщил, что ему настолько понравилась игра, что он взялся уже за повторное прохождение.

Читайте такжеДа прольется кровь. Финальный обзор The Last of Us Part II (спойлеры)

«Я уже говорил это и скажу еще раз. Это одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл. Сейчас я уже на втором прохождении, и получаю от этого еще больше удовольствия. Это выдающееся достижение в повествовании, проработке тем и персонажей», – написал Мейзин.

В комментариях пользователи заметили, что Мейзин является сценаристом будущего сериала от HBO по мотивам The Last of Us и поэтому по контракту не может сказать об игре ничего плохого. Однако сценарист ответил, что у него нет таких ограничений и он волен говорить все что хочет.

Напомним, Крейг Мейзин совместно с режиссером Йоханом Ренком («Чернобыль») и руководителем Naughty Dog Нилом Дракманном по заказу канала HBO работает над созданием сериала по мотивам The Last of Us. Сюжет шоу охватит события оригинальной The Last of Us, а также раскроет больше событий из мира игры. Главными героями станут персонажи Джоэл и Элли.

Вторая часть The Last of Us с подзаголовком Patr II вышла 19 июня на PlayStation 4. Игра получила противоречивые отзывы. Критики расхвалили новую часть экшена, а игроки плохо приняли некоторые сценарные решения Patr II. На агрегаторе Metactitic игра получила 95 баллов от СМИ и 3,9 балла от пользователей на основе рекордных для сайта 50 тысяч отзывов.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram