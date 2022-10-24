Над проектом трудятся двое людей.

Украинская студия A.M. Team, состоящая из двух людей, выпустила дебютный трейлер мрачной фэнтезийной RPG The Moon Hell. В ролике показаны несколько локаций и сражения с врагами.

На видео сначала мелькают места в мире игры, которые смогут посетить пользователи. Кадры демонстрируют зловещие леса, пещеры, подземелья, скопления каменных столпов и прочее. Локации отличаются малым количеством источников света и приглушенной цветовой палитрой, что подчеркивает мрачное настроение The Moon Hell.

А вторая часть трейлера посвящена сражениям. Главный герой в ролике использует два варианта оружия — меч и копье в связке со щитом. Он также наносит разные удары — колющие, режущие, в прыжке и так далее. Заканчивается ролик отдыхом протагониста возле алтаря, где, скорее всего, можно восстановить здоровье.

The Moon Hell — основные подробности

Основной акцент в игре сделан на боевую систему. Разработчики хотят, чтобы пользователи ощущали тяжесть каждого удара — как главного героя, так и вражеского.

Оружие разделено на четыре класса. Создатели обещают реализовать много разной экипировки, которую можно добывать при прохождении.

Мир The Moon Hell включает шесть локаций, наполненных секретами. По словам разработчиков, игра будет вознаграждать за исследование.

Еще одна черта украинской RPG — множество врагов с продуманным ИИ. У противников есть свои особенности и паттерны поведения в бою.

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