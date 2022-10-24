Украинская студия A.M. Team, состоящая из двух людей, выпустила дебютный трейлер мрачной фэнтезийной RPG The Moon Hell. В ролике показаны несколько локаций и сражения с врагами.
На видео сначала мелькают места в мире игры, которые смогут посетить пользователи. Кадры демонстрируют зловещие леса, пещеры, подземелья, скопления каменных столпов и прочее. Локации отличаются малым количеством источников света и приглушенной цветовой палитрой, что подчеркивает мрачное настроение The Moon Hell.
А вторая часть трейлера посвящена сражениям. Главный герой в ролике использует два варианта оружия — меч и копье в связке со щитом. Он также наносит разные удары — колющие, режущие, в прыжке и так далее. Заканчивается ролик отдыхом протагониста возле алтаря, где, скорее всего, можно восстановить здоровье.
The Moon Hell — основные подробности
- Основной акцент в игре сделан на боевую систему. Разработчики хотят, чтобы пользователи ощущали тяжесть каждого удара — как главного героя, так и вражеского.
- Оружие разделено на четыре класса. Создатели обещают реализовать много разной экипировки, которую можно добывать при прохождении.
- Мир The Moon Hell включает шесть локаций, наполненных секретами. По словам разработчиков, игра будет вознаграждать за исследование.
- Еще одна черта украинской RPG — множество врагов с продуманным ИИ. У противников есть свои особенности и паттерны поведения в бою.