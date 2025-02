При разработке игр нужно найти баланс между творчеством и бизнесом, считает Фарес.

Геймдизайнер Юсеф Фарес раскритиковал заявление главы EA Эндрю Уилсона о том, что Dragon Age: The Veilguard мог бы показать лучшие результаты, если бы был игрой-сервисом. Разработчик отметил, что его студия Hazelight никогда будет создавать игры-сервисы, и это принципиальная позиция.

Фарес, который работал с EA над A Way Out и It Takes Two, заявил в интервью Eurogamer, что он не верит в формат игр-сервисов и считает его неудачным направлением для игровой индустрии.

По его словам, важно, чтобы разработчики придерживались своей творческой визии, а не ориентировались исключительно на финансовые ожидания издателей.

Видео дня

Он также отметил, что понимает беспокойство крупных компаний по поводу прибыли, но подчеркнул, что игры - это искусство, и бизнесу нужно уважать креативный процесс:

"Я понимаю, что издатели переживают за деньги, но в конечном итоге мы работаем с искусством, и его тоже нужно уважать. Важно найти баланс, а не просто гоняться за доходами".

Разработчик признал, что необходимо искать компромисс между творческим видением и финансами, но уверен, что Hazelight никогда не пойдёт по пути сервисных игр.

Сейчас Фарес и Hazelight Studios работают над ещё одним кооперативным приключением - Split Fiction. Игра выйдет 6 марта на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее "отец" серии Dragon Age Дэвид Гейдер также раскритиковал игры-сервисы и заявление главы EA.

Вас также могут заинтересовать новости: