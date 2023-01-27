На фоне всеобщего внимания к сериалу The Last of Us создатели картины делятся разными деталями. Среди них есть и Нил Дракманн, соруководитель Naughty Dog, глава разработки двух игр франшизы и режиссер второго эпизода шоу. Недавно он рассказал, при каком условии его студия создаст продолжение серии.
"Если мы сможем придумать захватывающую историю с универсальным посланием и заявлением о любви, как это было в первой и второй игре, то мы расскажем эту историю. Если мы не сможем ничего придумать, у нас есть очень сильная концовка второй части, и это будет конец", — заявил Дракманн в интервью Buzzfeed.
Получается, что Naughty Dog не отрицает возможного выпуска The Last of Us Part III, но и не обещает точно выпустить игру. Сейчас студия точно трудится над одним секретным проектом, о чем ранее сообщал Дракманн. При этом еще в апреле 2021-го соруководитель говорил о готовом плане сценария третьей части. Однако тогда он заявлял, что разработка игры еще не началась.
Отдельно Дракманн высказался об Uncharted: "[Sony] поддерживали нас на каждом шагу, чтобы мы могли следовать своим увлечениям — это означает, что только потому, что что-то стало успешным, люди думают, что на них [разработчиков] оказывается давление, и мы должны сделать продолжение. Это не так. Для нас Uncharted была безумно успешной — Uncharted 4 стала одной из наших самых продаваемых игр — и мы можем нанести последний мазок на эту историю и сказать, что мы закончили. Мы двигаемся дальше".
То есть Naughty не будет создавать новую часть. Однако это и не странно: по словам инсайдеров, продолжение Uncharted поручили другой студии, но официально проект пока не анонсировали.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.