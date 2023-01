Игра должна включать "универсальное послание о любви".

На фоне всеобщего внимания к сериалу The Last of Us создатели картины делятся разными деталями. Среди них есть и Нил Дракманн, соруководитель Naughty Dog, глава разработки двух игр франшизы и режиссер второго эпизода шоу. Недавно он рассказал, при каком условии его студия создаст продолжение серии.

"Если мы сможем придумать захватывающую историю с универсальным посланием и заявлением о любви, как это было в первой и второй игре, то мы расскажем эту историю. Если мы не сможем ничего придумать, у нас есть очень сильная концовка второй части, и это будет конец", — заявил Дракманн в интервью Buzzfeed.

Получается, что Naughty Dog не отрицает возможного выпуска The Last of Us Part III, но и не обещает точно выпустить игру. Сейчас студия точно трудится над одним секретным проектом, о чем ранее сообщал Дракманн. При этом еще в апреле 2021-го соруководитель говорил о готовом плане сценария третьей части. Однако тогда он заявлял, что разработка игры еще не началась.

Отдельно Дракманн высказался об Uncharted: "[Sony] поддерживали нас на каждом шагу, чтобы мы могли следовать своим увлечениям — это означает, что только потому, что что-то стало успешным, люди думают, что на них [разработчиков] оказывается давление, и мы должны сделать продолжение. Это не так. Для нас Uncharted была безумно успешной — Uncharted 4 стала одной из наших самых продаваемых игр — и мы можем нанести последний мазок на эту историю и сказать, что мы закончили. Мы двигаемся дальше".

То есть Naughty не будет создавать новую часть. Однако это и не странно: по словам инсайдеров, продолжение Uncharted поручили другой студии, но официально проект пока не анонсировали.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

