Illumination и Nintendo пока не заключили новый контракт.

На прошлой неделе инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что Nintendo и Universal Pictures почти договорились о создании мультипликационной экранизации The Legend of Zelda. За производство адаптации якобы должна была отвечать команда Illumination, однако слухи оказались неправдивыми.

Недавно информация была опровергнута. Издание The Wrap пообщалось с Кристофером Меледандри, генеральным директором Illumination. Он заявил, что понимает природу слухов об экранизации The Legend of Zelda. Однако производство картины не ведется, а новый контракт с Nintendo пока не заключили.

"Я не знаю, откуда это [слухи] взялось. Я имею в виду, что могу понять, как люди могут предполагать всевозможные вещи, потому что, очевидно, у нас был большой опыт совместной работы. Мои отношения с Nintendo теперь включают членство в совете директоров, поэтому я понимаю, как люди могут предполагать такие вещи", — заявил Меледандри.

Видео дня

Напомним, недавнее сотрудничество Illumination и Nintendo при производстве анимационного фильма "Братья Супер Марио в кино" оказалось весьма успешным. Картина собрала в прокате $1,25 млрд.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: