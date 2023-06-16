На прошлой неделе инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что Nintendo и Universal Pictures почти договорились о создании мультипликационной экранизации The Legend of Zelda. За производство адаптации якобы должна была отвечать команда Illumination, однако слухи оказались неправдивыми.
Недавно информация была опровергнута. Издание The Wrap пообщалось с Кристофером Меледандри, генеральным директором Illumination. Он заявил, что понимает природу слухов об экранизации The Legend of Zelda. Однако производство картины не ведется, а новый контракт с Nintendo пока не заключили.
"Я не знаю, откуда это [слухи] взялось. Я имею в виду, что могу понять, как люди могут предполагать всевозможные вещи, потому что, очевидно, у нас был большой опыт совместной работы. Мои отношения с Nintendo теперь включают членство в совете директоров, поэтому я понимаю, как люди могут предполагать такие вещи", — заявил Меледандри.
Напомним, недавнее сотрудничество Illumination и Nintendo при производстве анимационного фильма "Братья Супер Марио в кино" оказалось весьма успешным. Картина собрала в прокате $1,25 млрд.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности
- В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.
- Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.
- Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.