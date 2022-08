В коротком отрывке Джоэл и Томми едут на лошадях искать Элли.

The Last of Us Part I, ремейк TLoU, должен по уровню графики стать почти на одну ступень со второй частью серии. И если судить по новому ролику от разработчиков, у игры это получится. Студия Naughty Dog сравнила сцену с поездкой на лошади в оригинале и обновленной The Last of Us. Многочисленные улучшения невозможно не заметить.

Авторы показали отрывок, где Джоэл и Томми отправились искать Элли. Она убежала после ссоры с главным героем. В ролике сразу заметно более мягкое и натуральное освещение, которое меняет визуальную составляющую. Растительность тоже реализована на уровне второй части и поставлена так, чтобы казаться реалистичной.

Еще один обновленный аспект — детализация. Ремейк включает больше разных мелких объектов в кадре. А напоследок стоит отметить анимации: Джоэл в седле двигается более естественно, чем в оригинале.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработают с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализуют анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU будет поддерживать особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет останутся без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind.

Вас также могут заинтересовать новости: