Чтобы приручить крылатого, его нужно победить в бою.

Модерское сообщество "Ведьмак 3" живёт и процветает даже спустя почти 10 лет после релиза игры.

Моддер apokryphos (errornoaccess) представил проект Herald of the White Frost, который добавляет в The Witcher 3 альтернативу Плотве: вместо привычного скакуна Геральт теперь может летать верхом на драконе. Однако получить этого величественного зверя непросто: чтобы приручить дракона, придётся либо одолеть его в бою, либо воспользоваться более мирным способом - купить специальный магический кристалл для призыва.

Модификация уже доступна для загрузки на Nexus Mods и распространяется бесплатно. Теперь путешествия по открытому миру The Witcher 3 можно делать не только на лошади, но и в небе.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что для Kingdom Come: Delivernace 2 уже выпустили мод, позволяющий сохраняться в любое время. Теперь не нужно искать спасительные шнапсы по всей Богемии.

Кроме того, недавно стало известно, что амбициозный мод для Fallout: New Vegas в Нью-Мексико - отменён. Разработчик выгорел от работы.

Вас также могут заинтересовать новости: