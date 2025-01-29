Работу над Fallout: Nuevo Mexico только недавно возобновили после заморозки.

Fallout: Nuevo Mexico, амбициозный фанатский мод для Fallout: New Vegas, который обещал перенести игроков в постапокалиптический Нью-Мексико, окончательно закрыт.

Проект столкнулся с трудностями в 2024 году, когда разработка была приостановлена, но вскоре возобновилась. Однако теперь его создатель подтвердил, что работа над модом прекращена навсегда.

Автор проекта Zapshock опубликовал сообщение в Discord, объяснив своё решение. Он признался, что посвятил моду тысячи часов, ночи и дни, встретил на этом пути множество талантливых людей и получил ценный опыт. Однако небольшая команда (менее четырёх человек), огромный объём работы и растущие финансовые и личные затраты сделали дальнейшее развитие невозможным.

Видео дня

Fallout: Nuevo Mexico был анонсирован в 2021 году и быстро привлёк внимание поклонников серии. Однако в 2024 году проект начал терять стабильность: из YouTube-канала мода исчезли все видео, а большая часть каналов на Discord-сервере была удалена. Позже разработчики подтвердили, что работа приостановлена, а Zapshock взял паузу в активном участии в сообществе.

Несмотря на временные трудности, мод неожиданно вернулся осенью 2024 года с новым трейлером, в котором показали масштабные бои за контроль над руинами Мехико, крупнейшего хаба в игре.

"Всем, кто поддерживал этот проект словами, обратной связью, энтузиазмом или просто верил в нашу идею, спасибо от всего сердца".

Отмена Fallout: Nuevo Mexico произошла вскоре после закрытия ещё одного крупного мода, Fallout: Vault 13. Однако для поклонников серии остаются хорошие новости: проект Fallout: London, который вышел летом 2024 года, продолжает развиваться. Разработчики уже работают над дополнением, релиз которого ожидается в 2025 году.

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