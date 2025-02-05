Больше не нужно будет искать спасительный шнапс.

Не прошло и дня с релиза Kingdom Come: Deliverance 2, а сообщество моддеров уже взялось за изменение одной из ключевых механик игры.

Мод Unlimited Saving 2, созданный пользователем EddieShoe, позволяет сохраняться в любой момент нажатием клавиши F5, без необходимости искать кровать или варить специальное зелье.

Как и в первой части, в KCD2 система сохранений ограничена: игроки могут сохраняться, только если отдыхают в постели или выпивают спасительный шнапс, особый напиток, требующий ингредиентов и времени на приготовление. Эта механика призвана предотвратить частое сохранение перед каждым выбором или боем, делая последствия решений более значимыми.

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Но, с другой стороны, не всем такое ограничение кажется удобным. Иногда просто некогда искать кровать или возиться с алхимией, если срочно нужно отойти от компьютера. Никто не хочет терять часы прогресса из-за случайного промаха в бою или непредвиденных обстоятельств.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 произошёл 4 февраля на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Критики приняли игру на ура, сделав её пока что самым высоко оцененённым проектом 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 оказалась ещё и хорошо оптимизированной. Игра отлично работает даже на видеокартах уровня RTX 3050 или RTX 3060.

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