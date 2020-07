Ответь на вопрос об игре и выиграй артбук The Last of Us Part II от УНИАН

Чтобы выиграть артбук «Мир игры The Last of Us Part II» нужно правильно ответить на все вопросы викторины.

Экшн The Last of Us Part II стал одним из самых громких проектов этого года, подняв шумиху, которая еще месяц не утихала в сети. И теперь у читателей УНИАН появилась возможность лично заглянуть за кулисы создания игры, ознакомиться с вырезанными сценами и прочитать комментарии от разработчиков на украинском языке.

УНИАН запускает конкурс в котором разыграет артбук «Мир игры The Last of Us Part II». Чтобы принять участие в конкурсе и выиграть приз, нужно выполнить очень простые условия:

Условия конкурса:

Все подсказки на вопросы викторины можно найти в нашем обзоре на артбук The Last of Us Part II.

Ровно через неделю, 4 августа, мы подведем итоги и разыграем среди участников артбук «Мир игры The Last of Us Part II».

Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,5 баллов от пользователей на основе рекордных 133 тысяч отзывов.

