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Ответь на вопрос об игре и выиграй артбук The Last of Us Part II от УНИАН

14:21, 28 июля 2020
Игры
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УНИАН дарит артбук «Мир игры The Last of Us Part II» / фото УНИАН

Экшн The Last of Us Part II стал одним из самых громких проектов этого года, подняв шумиху, которая еще месяц не утихала в сети. И теперь у читателей УНИАН появилась возможность лично заглянуть за кулисы создания игры, ознакомиться с вырезанными сценами и прочитать комментарии от разработчиков на украинском языке.

УНИАН запускает конкурс в котором разыграет артбук «Мир игры The Last of Us Part II». Чтобы принять участие в конкурсе и выиграть приз, нужно выполнить очень простые условия:

Условия конкурса:

Все подсказки на вопросы викторины можно найти в нашем обзоре на артбук The Last of Us Part II.

Ровно через неделю, 4 августа, мы подведем итоги и разыграем среди участников артбук «Мир игры The Last of Us Part II».

Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PlayStation 4. Сиквел получил смешанные отзывы. На агрегаторе Metacritic у игры 94 балла от критиков и 5,5 баллов от пользователей на основе рекордных 133 тысяч отзывов.

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