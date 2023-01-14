В ролике подробно показали геймплей.

Пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft все еще "держится на плаву". Игру не отменили, хоть и перенесли уже в шестой раз. А чтобы сгладить эффект от плохой новости, разработчики опубликовали геймплейную демонстрацию длительностью более 30 минут.

В ролике сначала показали процесс исследования на суше. Игроки могут собирать ресурсы и находить точки интереса. Последние позволят собрать разнообразную информацию о мире проекта. Например, возле опрокинутой кареты была найдена записка с прославлением королевы Халиси. Именно через такие послания, заметки и сообщения разработчики планируют делиться подробностями о мире.

После этого внимание в демонстрации сконцентрировали на плавании. Когда игроки будут бороздить океанические просторы, то смогут переключать камеру. Доступны виды из капитанского мостика, со смещением в бок и из вороньего гнезда. Свой корабль можно всячески украшать и улучшать, о чем говорилось еще в предыдущих материалах.

Осада форта тоже присутствует в ролике, но выполнена она стандартно. Игрок должен вести огонь из орудий, выбирая позицию, и уклоняться от встречных снарядов.

Skull and Bones — основные подробности

События экшена разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Пользователям предстоит пройти путь от оборванца после кораблекрушения до легендарного капитана флибустьеров.

В игре нет сюжета, а вся ставка делается на геймплей. Разработчики реализовали сражения на кораблях, добычу материалов, выполнение заданий, штурм фортов и дуэли с другими людьми.

На суше пользователи смогут торговать, запасаться ресурсами для команды и менять корабль. Судна делятся на условные классы, каждый из которых лучше подходит для конкретной задачи.

Skull and Bones выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в следующем финансовом году, то есть не раньше апреля 2023-го. До этого в качестве точной даты фигурировало 9 марта. К разработке игры привлекли парижское отделение Ubisoft.

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