10 самых громких анонсов с выставки Е3. От игры по "Аватару" до триумфа S.T.A.L.K.E.R. 2

На днях завершилась E3 – главная игровая выставка года. На ней издатели и разработчики показывали в какие блокбастеры мы будем играть в следующем году. О самых интересных анонсах, читайте в нашем материале.

Главная игровая выставка года, Е3 2021, закончилась, а значит пора подводить итоги. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в цифровом формате, и не сказать, что оно получилось невероятно запоминающимся. Capcom, к примеру, не показала ни одного нового проекта, а Take-Two, вместо анонсов, устроила конференцию про разнообразие и инклюзивность в среде разработчиков. Конечно, именно этого пользователи и ждали от главного игрового праздника (нет).

Впрочем, для достойных анонсов и интересных демонстраций место на Е3 2021 все же нашлось. Некоторые из них аудитория ждала несколько лет, другие стали приятным сюрпризом. Мы внимательно следили за всеми презентациями компаний и собрали выжимку самых интересных анонсов.

10. Halo Infinite

В прошлом году геймплейная презентация Halo Infinite стала одной сплошной шуткой. Люди смеялись над графикой, а Крейг, враг, который буквально на секунду появился в кадре, стал популярным мемом. Сейчас 343 Industries учла ошибки и продемонстрировала несколько впечатляющих трейлеров. Судя по ним, визуальную составляющую немного подтянули, особенно по части детализации, качества текстур и объектов. В сюжете появится какой-то таинственный ИИ на замену Кортане, а игроков постараются впечатлить зрелищными постановочными сценами. Одну из них, где Мастер Чиф передвигается в невесомости, показали в свежем ролике. Что касается мультиплеера, то он создается по канонам первых частей и рассчитан преимущественно на фанатов.

Halo Infinite должна выйти в период с ноября по декабрь 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S, а вот более точную дату релиза не назвали.

9. Avatar: Frontiers of Pandora

Именно так называется проект во вселенной «Аватара», который Ubisoft анонсировала еще в 2017 году. На Е3 2021 разработчики показали первый полноценный трейлер с игровыми, но не геймплейными кадрами. Massive, отвечающая за Avatar: Frontiers of Pandora, подобрала зрелищные виды локаций и, судя по всему, фрагменты заставок. В целом ролик получился впечатляющим — художники Ubisoft снова на высоте. Однако о качестве игры судить пока рано, ведь подробностей о ней все еще мало. Свежий трейлер намекнул на воздушные бои, использование ездовых животных и взаимодействия с окружающим миром. А сюжет проекта посвящен противостоянию расы на’ви, коренных жителей Пандоры, и Корпорации по ОПР. Затравка интригует, но не позволяет сформировать предварительное мнение об игре, поэтому ждем больше деталей.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series, точная дата пока отсутствует.

8. Forza Horizon 5

Анонс Forza Horizon 5 не стал неожиданностью, ведь о нем говорили многие инсайдеры. А вот что действительно удивило, так это уровень графики и детализации в проекте. Выглядит игра попросту шикарно, а количество и разнообразие активностей только усиливают желание ее опробовать. Playground Games снова предложит разномастные гонки и необычные развлечения на машинах. Кооператив станет еще более удобным, а открытый мир Мексики должен завораживать даже сильнее, чем дождливая Британия в «четверке». Видимо, серия продолжит удерживать заслуженное первенство в жанре аркадных гонок.

Forza Horizon 5 поступит в продажу уже 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S.

7. Far Cry 6

На Е3 2021 Ubisoft показала сразу несколько геймплейных трейлеров Far Cry 6. Оно и не странно, ведь это главный проект французского издательства в текущем году. В роликах сделан акцент на разнообразии миссий, богатстве механик и харизматичном Антоне Кастильо — главном злодее, который властвует в тропической стране Яре. Свержение его диктаторского режима станет основной задачей в игре. На текущий момент Far Cry 6 выглядит весьма недурно, особенно в плане стрельбы, атмосферы и антуража. Если проект не завалят тоннами однотипных активностей и избавят от обязательного гринда, то получится претендент на лучший шутер 2021 года.

Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября 2021-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

6. Battlefield 2042

DICE и Electronic Arts услышали фанатов Battlefield. Они сделали новую часть по канонам «тройки» и «четверки», но со своими интересными особенностями и возросшими масштабами. И знаете, получилось весьма неплохо – по крайней мере, такое впечатление остается после просмотра дебютного геймплейного трейлера с Е3 2021. Ролик создает ощущение, что в Battlefield 2042 каждый игрок окажется в эпицентре колоссального конфликта, где постоянно летает техника и гремят взрывы. А когда появляются природные катаклизмы, например, торнадо, то ползунок зрелищности и эпичности выкручивается до максимума и даже дальше. Надеемся, что игра сможет подарить похожие чувства, и трейлер не окажется одной сплошной постановкой.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

5. Marvel's Guardians of the Galaxy

Сливы подтвердились: на Е3 2021 Eidos Montreal и Square Enix анонсировали Marvel's Guardians of the Galaxy. Это одиночный приключенческий боевик, в котором основная ставка сделана на сюжет. При прохождении пользователи перевоплотятся в Звездного Лорда и станут участниками всяких перипетий в составе команды колоритных персонажей. Игра обещает запомниться юмором, разнообразием ситуаций и постоянной сменой локаций. В идеале Marvel's Guardians of the Galaxy должна стать эдаким захватывающим аттракционом в духе Uncharted и Tomb Raider. А вот о боевой системе, прокачке и постановке миссий говорить пока рано — с этими аспектами нужно ознакомиться персонально и тогда уже делать выводы.

Marvel's Guardians of the Galaxy станет доступна 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

4. Starfield

О демонстрации Starfield много говорить не приходится, так как зрителям показали лишь трейлер на движке. Ролик примерно дает понять стилистику, настроение и антураж грядущей экшен-RPG. А вот что там с геймплеем и сюжетом, пока сказать сложно. В игре пользователи должны присоединиться к организации исследователей космоса и летать по разным планетам. Разработчики даже обещали поднять в проекте сложные темы религии и пространственно-временного континуума. Звучит многообещающе, но это все пока лишь слова из интервью. Правда, на горизонте не так уж и много крутых ААА-RPG, так что давайте скрестим пальцы и будем верить в лучшее.

Starfield появится на свет только 11 ноября 2022 года, среди платформ — ПК и Xbox Series X/S.

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Вообще, точное название сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild пока не раскрывается, поэтому воспользуемся цифрой «два» для ясности. На Е3 2021 Nintendo показала трейлер игры с вкраплениями геймплейных кадров. Они содержат сражения, исследование мира и новые механики, включая возможность проходить сквозь материальные объекты. В целом BotW 2 выглядит как эволюция предыдущей части, которая и так была почти идеальной. При этом Nintendo наверняка припрятала еще несколько козырей на будущее, чтобы порадовать пользователей и вызывать желание немедленно отправиться в Хайрул.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 выйдет в 2022 году на Nintendo Switch, точная дата пока держится в секрете.

2. Elden Ring

FromSoftware решила прекратить молчание. В рамках Е3 2021 студия опубликовала дебютный геймплейный трейлер Elden Ring и сразу же назвала дату релиза. Первые впечатления от игры исключительно положительные — стилистика шикарная, дизайн врагов заставляет биться в экстазе, наличие открытого мира выглядит уместно, а боевая система напоминает нечто среднее между Bloodborne, Dark Souls 3 и Sekiro. Вообще, Миядзаки уже успел много рассказать об Elden Ring, включая детали боссов, сюжета и кооператива. Если хотите, чтобы мы собрали все сведения в кучу и поделились предварительным мнением о проекте — отпишитесь, пожалуйста, в комментариях.

Elden Ring явится миру 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

В Украине, наверное, нет ни одного геймера, который не ждал бы выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. А после Е3 2021 поводов держать игру на карандаше стало еще больше. На выставке студия GSC Game World показала новый трейлер с немалым количеством геймплейных кадров. Зрители могли увидеть перестрелки, поиски артефакта посреди поля с аномалиями, разговоры у костра и прочее. Во всем этом ощущается густая атмосфера S.T.A.L.K.E.R., которую многие жаждут снова ощутить. GSC вроде как движется в правильном направлении, и впечатления смазывают разве что уникальные анекдоты за предзаказ. Слишком уж явно разработчики пытаются воспользоваться ностальгией.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Назар Степорук

