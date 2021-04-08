Разработчики опасаются, что фанатская теория о новом тайтле японского геймдизайнера может пагубно отразиться на их проекте.

Вчера, 7 апреля, в блоге PlayStation состоялся анонс Abandoned – кинематографичного шутера от первого лица с элементами хоррора и симулятора выживания.

Тизер Abandoned



Игра, созданная инди-студией Blue Box, привлекла к себе много внимания. Пользователи форума Reddit заметили, что о студии, существующей с 2015 года практически ничего не известно, а о ее руководителе, Хасане Кахрамане, нет никакой информации в сети. Геймеры пришли к выводу, что Abandoned – это демо для скрытого анонса новой игры японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Такое уже было в 2014 году, когда Sony выпустила в PS Store небольшую игру P.T. от неизвестной 7780s Studio. Когда игроки проходили P.T., им демонстрировался трейлер хоррора Silent Hills от Кодзимы и Гильермо дель Торо.

Эта теория дошла и до самих разработчиков. Тогда они на главной странице сайта своей студии опубликовали опровержение.

"Мы никак не связаны с Хидэо Кодзимой, мы не утверждаем, что имеем какую-либо связь с ним, и не собирались такое утверждать. Мы небольшая группа разработчиков, создающих игру, о которой давно мечтали", – говорится в сообщении на сайте.

Впрочем, помимо этого текста на сайте не оказалось никакой другой информации, что только добавило интриги.

Тогда с руководителем Blue Box Хасаном Кахраманом связались журналисты IGN. В интервью изданию он снова попытался опровергнуть слухи о том, что Abandoned является анонсом проекта Кодзимы.

"Я начал получать сообщения от людей, которые писали, что наблюдают за мной, и что я (как Кодзима) использовал некоторые маркетинговые уловки для продвижения своей следующей игры. Я не знал, что они имели в виду, пока не погуглил", – рассказал Кахраман.

Разработчик высказал опасения по поводу того, что теория о новой игре Кодзимы может пагубно отразиться на их проекте, а также попытался объяснить, почему о самой студии так мало информации в сети.

"Мы небольшая команда, а не AAA-студия. К тому же мы заняты разработкой игры для PS5, поэтому у нас нет времени вести аккаунты в соцсетях, хотя это и важно", – отметил глава Blue Box Game Studios.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб в свою очередь заявил, Abandoned не может быть проектом Кодзимы, так как японский геймдизайнер сейчас ведет переговоры о своей следующей игре с Microsoft.

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Автор: Сергей Коршунов