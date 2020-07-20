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Экшн Ghost of Tsushima возглавил чарты продаж в Британии

10:46, 20 июля 2020
Игры
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Ghost of Tsushima вышла 17 июля на PS4 / скриншот

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По данным портала GamesIndustry, игру Ghost of Tsushima за первые два дня после релиза купили на физических носителях в Британии 75 тысяч человек. Это в четыре раза выше, чем стартовые продажи эксклюзива Nintendo – игры Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, 17 июля.

Чарт розничных продаж в период с 12 по 18 июля в Британии:

  • Ghost of Tsushima
  • Paper Mario: The Origami King
  • F1 2020
  • Animal Crossing: New Horizons
  • The Last of Us Part II
  • Mario Kart 8: Deluxe
  • Grand Theft Auto 5
  • Minecraft (Nintendo Switch)
  • Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
  • Luigi's Mansion 3

Стоит также, отметить, что в чарте не учитываются цифровые копии, продажи которых обычно выше. Но несмотря на хороший старт, розничные продажи Ghost of Tsushima оказались меньше, чем у предыдущего эксклюзива PlayStation – The Last of Us Part II, физические копии которой в первые 2 дня купило 192 тысячи человек.

Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,2 балла от игроков на основе более 5,5 тысячи пользовательских отзывов.

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