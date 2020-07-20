Экшн Ghost of Tsushima возглавил чарты продаж в Британии
Самурайский экшн Ghost of Tsushima заняла первую строчку в свежем чарте розничных продаж в Британии.
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По данным портала GamesIndustry, игру Ghost of Tsushima за первые два дня после релиза купили на физических носителях в Британии 75 тысяч человек. Это в четыре раза выше, чем стартовые продажи эксклюзива Nintendo – игры Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, 17 июля.
Чарт розничных продаж в период с 12 по 18 июля в Британии:
- Ghost of Tsushima
- Paper Mario: The Origami King
- F1 2020
- Animal Crossing: New Horizons
- The Last of Us Part II
- Mario Kart 8: Deluxe
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft (Nintendo Switch)
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- Luigi's Mansion 3
Стоит также, отметить, что в чарте не учитываются цифровые копии, продажи которых обычно выше. Но несмотря на хороший старт, розничные продажи Ghost of Tsushima оказались меньше, чем у предыдущего эксклюзива PlayStation – The Last of Us Part II, физические копии которой в первые 2 дня купило 192 тысячи человек.
Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,2 балла от игроков на основе более 5,5 тысячи пользовательских отзывов.