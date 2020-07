Экшн Ghost of Tsushima возглавил чарты продаж в Британии

В первые два дня самурайский экшн купило на физических носителях 75 тысяч человек.

Самурайский экшн Ghost of Tsushima заняла первую строчку в свежем чарте розничных продаж в Британии.

По данным портала GamesIndustry, игру Ghost of Tsushima за первые два дня после релиза купили на физических носителях в Британии 75 тысяч человек. Это в четыре раза выше, чем стартовые продажи эксклюзива Nintendo – игры Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, 17 июля.

Чарт розничных продаж в период с 12 по 18 июля в Британии:

Ghost of Tsushima

Paper Mario: The Origami King

F1 2020

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Mario Kart 8: Deluxe

Grand Theft Auto 5

Minecraft (Nintendo Switch)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Luigi's Mansion 3

Стоит также, отметить, что в чарте не учитываются цифровые копии, продажи которых обычно выше. Но несмотря на хороший старт, розничные продажи Ghost of Tsushima оказались меньше, чем у предыдущего эксклюзива PlayStation – The Last of Us Part II, физические копии которой в первые 2 дня купило 192 тысячи человек.

Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,2 балла от игроков на основе более 5,5 тысячи пользовательских отзывов.

