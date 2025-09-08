Она согласилась со словами бывшего главы маркетинга Bethesda.

Бывший вице-президент Xbox Game Studios Шеннон Лофтис раскритиковала подписочную модель Game Pass, заявив, что она далеко не всегда приносит позитивные результаты.

Как она поделилась на LinkedIn, сервис действительно помог отдельным играм вроде Human: Fall Flat, которые могли бы затеряться без такой платформы, но в большинстве случаев проекты потребляются за счёт падения розничной выручки. Она также подчеркнула, что подписка часто создаёт "странные внутренние трения" для студий.

С этим согласен бывший вице-директор маркетинга Bethesda Пит Хайнс. В интервью DBLTAP он назвал сервис "экосистемой, которая не вознаграждает авторов должным образом", добавив, что сама модель бесполезна, если разработчикам не создаются условия для регулярного выпуска контента.

К обсуждению подключился и бывший президент Playstation Studios Шон Лейден. По его мнению, главный вопрос не в прибыльности Game Pass, а в том, помогает ли он разработчикам и позволяет ли им развиваться.

Ранее создатель Dishonored и разработчик Baldur's Gate 3 заявили, что Game Pass разрушает индустрию. По мнению Рафаэля Колантонио и Майкла Доуса, такая модель невероятно сильно вредит продажам всех игр.

