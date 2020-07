Авторы Pillars of Eternity анонсировали новую ролевую игру

Сюжет Avowed развернется в мире Pillars of Eternity.

Студия Obsidian, создавшая Pillars of Eternity и The Outer Worlds, анонсировала новую ролевую игру под названием Avowed.

Трейлер новой RPG разработчики презентовали на трансляции Xbox Game Showcase.

Трейлер Avowed

Avowed – это ролевая игра с видом от первого лица, действия которой разворачиваются в Эоре, мире Pillars of Eternity.

Игра выйдет на Xbox Series X и ПК, а также войдет в библиотеку сервиса Xbox Game Pass.

Напомним, предыдущая игра студии, The Outer Worlds, вышла в 2019 году и была тепло встречена как критиками, так и пользователями. На трансляции Xbox Game Showcase было представлено дополнение для The Outer Worlds под названием Peril on Gorgon. Действие дополнения развернется на астероиде «Горгона», где проводились жуткие научные эксперименты. Дополнение Peril on Gorgon выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК этой осенью – 9 сентября.

