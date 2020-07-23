Сегодня будут показаны новые игры для Xbox Series X (видео)

Microsoft проведет трансляцию Xbox Game Showcase в 19:00 по киевскому времени.

Сегодня, 23 июля, в 19:00 по киевскому времени Microsoft проведет трансляцию Xbox Game Showcase, на которой будут показаны новые игры для консоли Xbox Series X.

Трансляцию Xbox Game Showcase можно посмотреть на Twitch, YouTube, а также на сайте УНИАН.

Трансляция Xbox Game Showcase

Ранее руководитель маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг на официальном сайте компании сообщил, что трансляция будет идти час и ее полностью посвятят играм – как новым, так и уже анонсированным.

Известно, что на Xbox Game Showcase будет представлена сюжетная кампания научно-фантастического шутера Halo Infinite. Также Xbox могут показать геймплей экшена Senua’s Saga: Hellblade II, который был впервые анонсирован в декабре 2019 года на мероприятии The Game Awards.

Кроме того, на трансляции могут анонсировать новую часть Call of Duty: Black Ops, а также ряд новых игр от внутренних студий Xbox.

Еще в компании подчеркнули, что на сегодняшней трансляции не стоит ждать новостей о новой консоли Xbox.

Некоторые инсайдеры уверены, что на Xbox Game Showcase компания объявит об отмене платной подписки Xbox Live Gold или же слиянии этого сервиса с Xbox Game Pass.

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