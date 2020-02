Warcraft 3: Reforged получила патч, но игроки все равно недовольны

Многие пользователи пожаловались на то, что не могли установить обновление.

Warcraft 3: Reforged получила патч под номером 1.32.1, который улучшил интерфейс и анимацию, а также исправил ряд ошибок в кампании и пользовательских играх. Соответствующий список всех исправлений опубликован на официальном форуме Blizzard.

Игроки позитивно восприняли обновление. Однако многие продолжили жаловаться, отмечая, что не все ошибки исправлены, а также что сам патч не устанавливается.

Читайте такжеИз-за коронавируса PS5 и новый Xbox могут не выйти в этом году

"Отличный патч, но я не могу его скачать. Еще лучше то, что без него я больше не могу начать игру. Спасибо Blizzard. Помог перезапуск", - пишет пользователь под ником Dutchban.

"Игра даже не может обновиться должным образом. Кнопка обновления в игре просто не работает", - отмечает HyDE.

«Пожалуйста, исправьте производительность игры. Невозможно играть из-за постоянных падений fps», - пишет Makubex.

«Никаких серьезных исправлений. Руководство компании не заботится о качестве игры. Это не исправить патчем», - пишет Pinky.

Кроме того, в отчете перед инвесторами, президент Blizzard Джей Аллен Брэк признал, что запуск Warcraft 3: Reforged оказался не таким как ожидала компания. "Это была тяжелая неделя. Наше сообщество надеялось увидеть по-настоящему удивительные вещи, но мы поняли, что не оправдали ожиданий. Однако мы не бросаем наши игры. Мы продолжим обновлять Reforged и будем оставаться на связи с пользователями", - отметил Брэк.

Сравнение графики Warcraft 3: Reforged во время анонса и на момент релиза

Напомним, переиздание культовой стратегии в реальном времени вышло 28 января и оказалось крайне неудачным. На агрегаторе рецензий Metacritic игроки обрушили рейтинг Reforged до 0,5 баллов из 10-ти возможных. Это худшая оценка игры компании Blizzard за все время.

Что такое Warcraft 3: Reforged

Warcraft 3: Reforged – это обновленная версия стратегии в реальном времени Warcraft 3: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne. Оригинальная Reign of Chaos вышла в 2002 году, а в 2018 году на выставке BlizzCon 2018 компания анонсировала переиздание с подзаголовком Reforged. Разработчики обещали обновить графику, перезаписать ролики и звук, а также добавить поддержку 4К разрешения.