Battlefield 1 и Mass Effect: Andromeda со скидкой 83% – в PS Store стартовало сразу несколько распродаж
В PlayStation Store сегодня наряду с акцией «Выбор критиков» стартовало еще несколько распродаж: «Игры до 500 гривен» и «Игры до 160 гривен». Цены были снижены на 170 игр и комплектов. Максимальный размер скидки составил 83% от первоначальной цены. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Battlefield 1 Revolution – 229 грн (скидка 83%)
- Mass Effect: Andromeda Recruit Edition – 159 грн (скидка 80%)
- Mirror's Edge Catalyst – 159 грн (скидка 75%)
- Семейный набор от EA (Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Need for Speed, Unravel) – 329 грн (скидка 75%)
- Syberia 3 – 399 грн (скидка 73%)
- The Crew 2 – 499 грн (скидка 73%)
- ELEX – 499 грн (скидка 72%)
- Rayman Legends – 229 грн (скидка 64%)
- Prey – 459 грн (скидка 61%)
- The Division – 399 грн (скидка 58%)
- Dead by Daylight: Special Edition – 436 грн (скидка 58%)
- Child of Light – 249 грн (скидка 49%)
- Assassin's Creed Syndicate – 329 грн (скидка 45%)
- Wolfenstein: The Old Blood – 399 грн (скидка 38%)
- Assassin’s Creed Chronicles (трилогия) – 229 грн (скидка 37)
Читайте такжеВ PS Store началась распродажа «Выбор критиков» со скидками до 70% на Diablo 3, GTA 5 и другие игры
Распродажи продлятся до 20 февраля. Кроме того, в PS Store появилось новое предложение недели. Игру Star Wars Jedi: Fallen Order Delux Edition можно приобрести со скидкой в 30% – за 1679 грн. Это предложение будет действительно до 13 февраля.
О чем Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия Fallen Order разворачиваются после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главный герой игры - молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».
Геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Напомним, владельцы подписки PS Plus в этом месяце могут получить сразу пять игр: сборник Bioshock: The Collection, в который вошли все три части Bioshock, а также симулятор The Sims 4 и VR-шутер Firewall Zero Hour.