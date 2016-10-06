Интеграция Украины в европейскую экономику подстегнет внутренний рост - представитель ЕК

Увеличение уровня интеграции Украины с Евросоюзом позволит включить украинскую экономику в европейские цепочки создания добавленной стоимости и тем самым подстегнет внутренний рост, заявил директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Евросоюза Кристиан Даниэльсон.

Читайте такжеГройсман анонсирует экономический прорыв: Я уверен, что через 3-5 лет мы будем успешной страной

«У Украины есть реальная возможность присоединиться к европейским цепочкам создания добавочной стоимости. Это именно то, что создает экономический рост», - сказал Даниэльсон на Киевском международном бизнес-форуме.

Используемое экономистами понятие «цепочка создания добавленной стоимости» обычно включает следующие основные элементы: проектирование, производство, маркетинг, дистрибуцию и послепродажное обслуживание потребителя.

По словам Даниэльсона, Евросоюз готов поддерживать инициативы Украины по дальнейшему реформированию и интеграции в европейскую экономику как консультативно, так и финансово.

«ЕС уже выделил 7 млрд евро на техническую и макрофинансовую помощь Украине из общего пакета в 13 млрд долл. … Мы поддерживаем реформы в Украине. Мы прикрываем ваш тыл», - отметил представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, по словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, Украина для достижения высоких темпов экономического развития должна переформатировать структуру производства таким образом, чтобы обеспечить увеличение объемов производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 13%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%. Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.