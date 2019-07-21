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В ЦИК заявили об отсутствии нарушений, которые могли бы исказить результат выборов

15:18, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Выборы в Украине проходят в штатном режиме / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.

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"Выборы в Украине проходят в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на любые результаты выборов пока не зафиксировано... Есть нарушения, которые не влияют на ход избирательного процесса", - отметил он.

По его словам, количество избирателей, внесенное в списки избирателей, на момент начала голосования составляет 29 млн 234 тыс. 568 человек, количество избирателей, которые голосуют дома - 692 тыс. 023 лица.

Конопольский напомнил, что активнее всего голосуют в Луганской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях, наименьшую активность проявляют избиратели в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях.

За рубежом, по его словам, процесс голосования на данный момент также проходит в штатном режиме.

Заместитель главы ЦИК отметил, что в настоящее время во исполнение постановления ЦИК происходит уже второе заседание ОИК с 94 избирательного округа, где члены комиссии рассматривают вопрос о внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий на основании представлений "Самопомочи".

Как сообщал УНИАН, по данным из 181 избирательного округа, по состоянию на 12:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 19,18%.

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Теги: #ЦИК#парламентские выборы 2019