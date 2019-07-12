ЦИК отказала в регистрации наблюдателями на выборах в Раду 17 российским представителям БДИПЧ ОБСЕ

По состоянию на 12 июля зарегистрированы 1 413 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации официальными наблюдателями на парламентских выборах в Украине 17 представителям Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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«Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» не могут быть официальными наблюдателями», - говорится в сообщении.

В то же время сегодня ЦИК зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. А именно: 2 - от Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального демократического института международных отношений, 595 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Таким образом, отметили в ЦИК, по состоянию на 12 июля зарегистрированы 1413 официальных наблюдателей: 58 - от 10 иностранных государств, 1355 - от 15 международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 2 июля, спикер Верховной Рады Парубий подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье. В письме отмечается, что учитывая ситуацию, которая сложилась в ПАСЕ относительно возвращения парламентской делегации Российской Федерации к участию в работе Ассамблеи без существенных сдвигов в выполнении Россией 7 резолюций ПАСЕ, Парубий вынужден отозвать свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Украине.