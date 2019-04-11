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В Киеве образовались очереди из желающих изменить место голосования во втором туре выборов (фоторепортаж)

14:19, 11 апреля 2019
Выборы 2019
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Граждане могут до 15 апреля включительно подать документы на смену места голосования \ УНИАН

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Всем желающим проголосовать во втором туре президентских выборов не по месту регистрации вновь приходится подавать заявление в госреестр. И с колясками, и на самокатах избиратели снова потянулись в отделы ведения государственного реестра.

Ранее в ЦИК заявили, что сменить место голосования для участия во втором туре выборов президента Украины граждане могут до 15 апреля включительно.

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Теги: #выборы президента Украины 2019погода в Киеве