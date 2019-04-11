Во втором туре выборов Зеленского планируют поддержать 51% избирателей, Порошенко - 21% - опрос

18% опрошенных не определились, за кого голосовать, а 10% не планируют участвовать в голосовании.

Около 51% украинцев во втором туре планируют проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, тогда как за действующего президента Петра Порошенко - 21%.

Об этом говорится в новом социологическом опросе группы "Рейтинг" за 5-10 апреля 2019.

На вопрос «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?» опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% - не определились, 10% - не намерены голосовать.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% - за Зеленского, 24% - за Порошенко. Еще 15% - не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% - за Зеленского, 29% - за Порошенко.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе - позиции обоих кандидатов почти равны.

61% опрошенных верят, что следующим Президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом. Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в I-м туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский. В среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит В.Зеленский.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронным протоколам УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95%.