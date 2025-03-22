В компании надеются, что этот пример сдержит дальнейшее деструктивное поведение на рейсах Ryanair.

Авиакомпания Ryanair инициировала уголовное производство против пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и словесно оскорблял членов экипажа во время рейса в Испанию, пишет The Independent.

Инцидент произошел 17 января на борту рейса Ryanair FR2001, следовавшего из Лансароте (Канарские острова) в Сантьяго-де-Компостела. После посадки в самолет мужчина, представившийся дипломатом ООН и заявивший о наличии у него "дипломатического иммунитета", пытался занять место, которое ему не было назначено.

Когда члены экипажа попросили предъявить посадочный талон, он начал вести себя агрессивно и высказывать словесные оскорбления. В конце концов, полицейские Guardia Civil заставили его покинуть борт.

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Ирландский лоукостер сообщил впоследствии, что из-за "неприемлемого поведения" пассажира вылет задержался на 40 минут, вызвав "ненужные препятствия" для 137 пассажиров.

Прошло чуть больше двух месяцев после инцидента, и Ryanair решила инициировать частное уголовное расследование через испанскую судебную систему, обвинив пассажира в срыве рейса.

Авиакомпания подчеркнула, что придерживается политики абсолютной нетерпимости к неправомерному поведению на борту, а подача иска является частью ее серьезных мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

Представитель Ryanair заявил:

"Неприемлемо, чтобы пассажиры, многие из которых находятся в семейном отпуске, страдали от ненужной задержки из-за неуправляемого поведения одного пассажира Однако это, к сожалению, случилось с пассажирами этого рейса из Лансароте в Сантьяго в январе, во время которого неприятный пассажир вызвал задержку вылета из-за своего неправильного поведения. Против этого пассажира мы возбудили частное уголовное преследование, по которому суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 месяцев или штраф в размере от 6 до 18 месяцев зарплаты".

В компании надеются, что этот пример сдержит дальнейшее деструктивное поведение на рейсах Ryanair, чтобы пассажиры и экипаж могли путешествовать в комфортной и уважительной обстановке.

Авиакомпания редко прибегает к судебным мерам против пассажиров, однако этот случай стал исключением из-за значительных неудобств для рейса и других путешественников.

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды, прикрепленную с внешней стороны рюкзака.

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