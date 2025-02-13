Одна маленькая неучтенная деталь стоила путешественнице дополнительных расходов, превышающих стоимость билетов туда-обратно.

Ирландский лоукостер Ryanair известен довольно строгими требованиями к провозу багажа. Пассажиры авиакомпании жалуются, что их все чаще заставляют доплачивать за багаж в аэропортах, придираясь даже к мелочам.

Так, журналиста Mirror Online Руби Фланаган поделилась неприятной историей, которой произошла с ней недавно, когда она решила слетать на рейсе авиакомпании из Лондона в Дублин.

Девушка рассказала, что ранее она специально приобрела рюкзак, соответствующий требованиям Ryanair в 40 x 20 x 25 сантиметров. Поскольку эта поездка была рассчитана всего лишь на пару дней к друзьям, Руби решила, что ей вполне хватит такого объема вещей.

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Однако одна маленькая неучтенная деталь стоила ей дополнительных расходов, превышающих стоимость билетов туда-обратно – дополнительно к стоимости билетов в обе стороны 35,86 фунтов стерлингов (около 43 евро) она заплатила 60 евро штрафа.

Все дело в том, что рюкзак Руби предусматривал специальное крепление наверху для многоразовой бутылки для напитков – именно туда она и прекрепила свою емкость с водой. И если при перевод перелете из лондонского аэропорта "Станстед" все прошло благополучно, то на обратном пути возникли проблемы.

"На обратном пути из Дублина, мучаясь от боли в горле, которая заставляла меня звучать так, будто я курила по 30 сигарет в день в течение последних двадцати лет, я добралась до выхода на посадку на свой рейс в "Станстед" на 12:05. Выход закрылся в 11:30, и поскольку у меня было место у прохода и только рюкзак, я ждала, чтобы пройти, около 20 минут. Когда я приблизилась к выходу, мой паспорт и посадочный талон были отсканированы, но когда я сделала следующий шаг вперед, я почувствовала, как кто-то похлопал меня по плечу", – рассказала девушка.

Далее, по словам Руби, она увидила сотрудника Ryanair, который сообщал ей, что все дополнительные предметы должны быть упакованы внутри рюкзака, а не прикреплены к нему снаружи. После некоторых усилий, девушка таки втиснула бутылку в рюкзак, однако она слишком выпирала. Тогда ее попросили проверить размер рюкзака через специальную рамку, но он туда не влез.

Поначалу она пыталась спорить, апеллируя к тому, что на первом рейсе она летела, держа кружку в руках, и никто ей ничего не сказал. Но сотрудники авиакомпании были неумолимы. В итоге, когда возник риск того, что Руби может пропустить свой рейс, она все же согласилась заплатить 60 евро за дополнительный предмет багажа.

"Самолет должен был вылететь через 15 минут, а меня не было на месте. Поэтому я подошел к парню с картой, заплатила 60 евро и получила желтую "наклейку позора" на свой рюкзак. Наклейку давали тем пассажирам, которые не досконально изучили правила провоза багажа Ryanair и нарушили или откровенно проигнорировали их. Я насчитал по крайней мере четверых на этом рейсе, так что если с них всех взяли по 60 евро, то Ryanair получил с нас по крайней мере дополнительные 200 фунтов стерлингов", – отметила горе-путешественница.

Уже позже она осознала, что ей обошлось бы дешевле просто выкинуть эту бутылку в аэропорту и купить новую по прибытию.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший в мире лоукостер Ryanair нарвался на критику со стороны пассажиров из-за планов отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

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