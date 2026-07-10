В Силах обороны начнут тестировать беспилотные грузовики

Речь идет о дальнейшем развитии системы беспилотной логистики в реальных боевых условиях.

Немецкая компания Quantum Systems, известная поставками разведывательных беспилотников для Сил обороны, расширяет сотрудничество с Украиной. Теперь к БПЛА добавляются роботизированные логистические системы – беспилотные грузовики Zetros и наземные роботизированные комплексы MANDRILL. Об этом пишет издание Defense Express.

Так, в Киеве был подписан многомиллионный контракт в рамках Украинской программы исследований и разработок. Он предусматривает передачу украинской стороне десяти наземных роботизированных комплексов MANDRILL и десяти беспилотных грузовиков Zetros, оснащенных комплектами MOSAIC Ground Autonomy Kit. Официальным партнером проекта также выступает производитель грузовиков Daimler Truck Defence.

Основной целью проекта станет проверка новых систем в реальных условиях эксплуатации. Как отмечает издание, "машины будут задействованы в реальных условиях для сбора отзывов пользователей, которые затем будут использованы для дальнейшей работы над системами". Эксплуатировать экспериментальную новинку будут подразделения Национальной гвардии.

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Украинские эксперты обращают внимание, что речь идет о продолжении тенденции по созданию для украинских военных беспилотной логистики. Ранее уже сообщалось о другой системе дистанционного управления автомобильной техникой, разработанной эстонской компанией Telearmy в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

По информации издания, комплект MOSAIC Ground Autonomy Kit позволяет превращать обычные автомобили в автономные платформы и интегрировать их в программный комплекс MOSAIC UXS. Он обеспечивает планирование миссий, централизованное управление несколькими беспилотными платформами одновременно, а также поддерживает управление отдельной машиной со смартфона или движение транспортной колонны за пилотируемым автомобилем. Выбор именно Zetros для испытаний авторы называют логичным, поскольку такие грузовики уже массово используются украинскими военными.

Отдельное внимание уделено роботизированному комплексу MANDRILL. По данным Defense Express, "это модульный дрон, который может перевозить более 750 кг полезной нагрузки с дальностью более 200 км на электрической тяге". Максимальная заявленная скорость составляет 100 км/ч, хотя эксперты предполагают, что такого показателя можно достичь только на качественном дорожном покрытии.

В то же время автор отмечает, что окончательную оценку эффективности беспилотных грузовиков можно будет дать только после практических испытаний.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, лицензия США на производство ракет Patriot в Украине станет важным шагом для укрепления ПВО, но быстрый запуск серийного производства маловероятен.

Опыт Германии и Японии показывает, что даже при благоприятных условиях процесс создания таких заводов длится годами из-за сложности технологий и необходимости привлечения десятков поставщиков компонентов. Эксперты отмечают, что Украине придется строить систему практически с нуля, совмещая это с ведением войны.

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