HBO решил удивить киноманов неожиданным кроссовером двух популярных сериалов

Второй сезон "Задания" внезапно превратился в кроссовер с сериалом "Мэйр из Истауна".

Киноманы вскоре смогут увидеть кроссовер двух популярных детективных сериалов от Брэда Инглсби – "Задание" (Task) и "Мэйр из Истауна" (Mare of Easttown).

Как пишет Variety, это стало возможным после присоединения к второму сезону "Задания" актрисы Джулианны Николсон в роли матери троих детей Лори Росс из сериала "Мэйр из Истауна".

Пока непонятно, как именно персонаж Николсон повлияет на сюжетную линию "Задания" – сюжет второго сезона описывается довольно расплывчато: "Том Брэндис (Марк Руффало) возглавляет новую оперативную группу, но чем глубже продвигается операция, тем сложнее сказать, кто является целью".

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Помимо Руффало и Николсона в актерский состав "Задания" во втором сезоне вошли Махершали Али ("Лунный свет", "Зеленая книга", "Мир юрского периода: Возрождение", сериалы "Карточный домик", "Настоящий детектив"), Гарри Меллинг (франшиза "Гарри Поттер", "Бледно-голубой глаз", "Пиллион", сериал "Ход королевы"), Адам Нагайтис ("Последняя дуэль", "Пороховой коктейль", сериал "Чернобыль"), Амина Нивес ("Дом из динамита", сериал "Йеллоустоун") и Эдгар Рамирес ("Круиз по джунглям", "Эмилия Перес", "Бордерлендс").

Напомним, премьера сериала "Мейр из Истауна" от Брэда Инглсби состоялась на HBO в 2021 году, а главную роль детектива полиции Марианны "Мейр" Шихан, расследующей убийство матери-подростка, пока ее собственная жизнь трещит по швам, сыграла Кейт Уинслет. Между тем, Николсон сыграла Лори, лучшую подругу Мэйр, чей сын оказывается вовлеченным в расследование убийства.

Впоследствии Уинслет и Инглсби анонсировали второй сезон "Мейр из Истауна", который изначально задумывался как мини-сериал. В 2024 году руководитель отдела драматургии HBO Франческа Орси заявила, что ведутся "ранние обсуждения" по поводу продолжения, а в начале этого года Уинслет сказала о втором сезоне: "Я думаю, мы, вероятно, его снимем", даже предположив, что его можно будет снимать в 2027 году. Однако войдет ли героиня Уинслет в сюжет "Задания", пока неизвестно.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 81 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Тем временем, первый сезон детективного сериала "Задание" с Марком Руффало в роли агента ФБР Тома Брэндиса, находящегося на грани срыва из-за личной трагедии, который возглавлял оперативную группу, пытавшуюся остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии, вышел на HBO в сентябре 2025 года. Его создателем также стал Брэд Инглсби.

В настоящее время общая оценка сериала на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 96 % одобрения от критиков и 77 % от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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