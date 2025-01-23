Сирийцы, которые жили все эти годы в Турции, были рады своему возвращению в родную страну.

Между Турцией и Сирией возобновилось коммерческое авиасообщение после 13 лет перерыва. В четверг, 23 января, из Стамбула в Дамаск отправился рейс Turkish Airlines. Об этом сообщили турецкие СМИ, передает Associated Press.

Журналисты показали, как сирийские семьи, которые были завернуты в национальный флаг, пели и радовались, готовясь к посадке на рейс TK0846 в Дамаск. Уже в самолете пассажиры продолжили праздновать, распевая гимн восстания "Держи голову высоко, ты - свободный сириец". Один из мужчин не сдержался и заплакал в ожидании взлета.

"Я соскучился по Сирии и рад, что лечу обратно", - отметил Фуад Абдулхалид, который прожил в Турции 12 лет.

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В то же время другой пассажир Наиль Беязид рассказал, что надеется посетить свой дом впервые после эвакуации из Сирии.

"Мы очень рады, что (Сирия) была освобождена, и ситуация очень хорошая. У нас был дом, фабрика. У нас также были машины, которых сейчас нет. Мы собираемся вернуться, чтобы посмотреть", - добавил мужчина.

В издании напомнили, что в начале января в Дамаске приземлился первый международный коммерческий рейс Королевских иорданских авиалиний после падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Также Турция пообещала Сирии помочь восстановить экономику страны и улучшить положение в ее энергетическом секторе.

В то же время генеральный директор "Турецких авиалиний" Билал Экси заявил, что его авиакомпания будет летать трижды в неделю между Стамбулом и Дамаском.

Ситуация в Сирии - последние новости

Ранее сирийские СМИ сообщили, что Сирия выгнала россиян из главного порта страны в Тартусе. Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение, которое было заключено в 2019 году, и поставила российской компании требование покинуть порт немедленно.

Также сообщалось, что новое правительство Сирии полностью запретило импорт товаров из России. Кроме того, сейчас запрещено ввозить товары из Ирана и Израиля.

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