Отмечается, что ранее россиян просто снимали с рейсов.

Компания Turkish Airlines временно остановила продажи билетов на рейсы из России в Мексику. При поиске билетов на ближайшие месяцы на сайте отображается уведомление об отсутствии рейсов.

"На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, нельзя купить билеты в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. При этом можно купить билеты из Стамбула на те же маршруты.

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При этом можно купить билеты на рейсы из России в другие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину.

Стоит отметить, что билеты из Москвы в Канкун можно приобрести на август этого года.

Россиян не пускают в Латинскую Америку

9 марта стало известно, что не менее десяти россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснения причин. По словам россиян, они ходили по разным отделам в аэропорту Стамбула, пытаясь понять, почему их сняли с рейса Turkish Airlines, но внятного ответа никто не получил — все сотрудники говорили разные причины.

Позже похожие проблемы возникли и на рейсах Turkish Airlines в Мексику. Представители компании сообщили, что такая ситуацяи объясняется борьбой с нелегалами в США.

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