Сегодня Ил-114-300 является одним из ключевых проектов российского гражданского авиастроения.

К концу лета российский авиалайнер Ил-114-300 будет готов к регулярным рейсам. Об этом сообщает "Ростех".

К этому времени россияне планируют завершить весь необходимый комплекс испытаний.

Сообщается, что самолет уже выполнил основную программу сертификационных полетов и сегодня тестируется в Якутии при "экстремально низких" температурах. Так, в аэропорту "Маган" были выполнены первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы.

В ближайшее время в Архангельской области пройдут летные сертификационные испытания машины в условиях естественного обледенения. На полуострове Ямал намечены наземные и летные проверки для подтверждения возможности эксплуатации в высоких географических широтах.

На сегодняшний день к летным испытаниям привлечены два опытных образца Ил-114-300. Еще одна машина проходит испытания на земле.

Ил-114-300 – что о нем известно

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения и может подниматься в небо с коротких взлетно-посадочных полос.

На внутренних авиалиниях лайнер должен заменить устаревшие Ан-24, а также самолеты западного производства аналогичного класса – ATR-72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

По словам кремлевских пропагандистов, обновленную машину построили из российских комплектующих. Известно, что она оснащена двигателями разработки российской ОДК ("Объединенная двигателестроительная корпорация") – ТВ7-117СТ-01.

Россияне называют Ил-114-300 "самым новым", но это скорее пропагандистский трюк. На самом деле перед нами обновленная версия старого советского Ил-114, который впервые поднялся в воздух 29 марта 1990 года.

Базовый Ил-114 никогда не пользовался популярностью и вряд ли может считаться удачным. По открытым данным, за все время производства было изготовлено лишь около 20 таких машин.

Сама программа модернизации давно превратилась в "долгострой", растянувшийся на многие годы.

Российское гражданское авиастроение – последние новости

По словам россиян, самолет Ил-114-300 может быть востребован на индийском рынке.

Для РФ сотрудничество с Индией имеет критическое значение, ведь Москва давно провалила все сроки производства новых авиалайнеров. Ранее стало известно, что после начала полномасштабной войны специалисты ОАК смогли изготовить лишь несколько пассажирских самолетов, пригодных к эксплуатации.

При этом, по данным Службы внешней разведки Украины, к 2030 году Россия может потерять почти половину своего парка гражданских самолетов. Причина – отсутствие доступа к импорту новых самолетов, запасных частей и сервисному обслуживанию.

