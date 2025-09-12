Среди новых дизельных автомобилей наибольшим спросом пользовался Renault Duster.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 5 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 9% меньше, чем в июле. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из общего количества 1,1 тысячи единиц составили новые авто (-9%), тогда как 3,9 тысячи единиц были подержанными, ввезенными из-за рубежа (-9%).

Среди новых дизельных авто наибольшим спросом пользовался Renault Duster - компактный кроссовер, представленный румынским автопроизводителем Dacia в модельном ряду 2010 года.

Видео дня

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 310 авто. Toyota Land Cruiser Prado - 144 авто. Volkswagen Touareg - 120 авто. Toyota Hilux - 69 авто. Toyota Land Cruiser - 66 авто.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных легковушках, то здесь лидером рынка оказался еще один "француз" - Renault Megane. Различные итерации этого автомобиля выпускают с 1995 года.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковушек:

Renault Megane - 333 авто. Nissan Qashqai - 282 авто. Škoda Octavia - 238 авто. Volkswagen Passat - 198 авто. Volkswagen Golf - 140 авто.

Дизельные автомобили - другие новости

Недавно специалисты Autocar решили помочь тем, кто хочет приобрести дизельный автомобиль, представив свой ТОП-10 моделей. На первую позицию они поставили автомобиль Skoda Superb.

Авто имеет немало преимуществ, но главным из них называют удобство повседневного использования. Кроме этого, авто имеет хорошую управляемость, интуитивный интерьер и комфортную подвеску.

Также напомним, что в прошлом году известный европейский производитель выпустил последний дизельный автомобиль.

Вас также могут заинтересовать новости: