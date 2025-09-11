В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 2,8 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в июле. Такие данные приводят специалисты портала "УкрАвтопром".
Доля новых автомобилей в общем количестве выросла на четыре процентных пункта относительно предыдущего месяца и составила 56%.
Среди новых машин самым популярным гибридом на рынке остается Toyota RAV4. Это компактный кроссовер, который запустили в производство в Японии в 1994 году.
ТОП-3 самых популярных новых гибридов:
- Toyota RAV4 - 291 авто.
- Toyota Yaris Cross - 146 авто.
- Renault Duster - 116 авто.
Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь лидером стала модель Ford Fusion US. Это среднеразмерный седан, который производился компанией Ford Motor Company для рынков Северной и, частично, Южной Америки с 2005 года.
ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:
- Ford Fusion US - 70 авто.
- Ford Escape - 69 авто.
- Toyota Prius - 66 авто.
Гибридные автомобили - другие новости
Недавно специалисты назвали четыре гибридные автомобили, которых стоит избегать. Например, специалисты не советуют покупать Ford F-150 Hybrid, поскольку есть опасения относительно надежности и топливной экономичности этого автомобиля.
А еще ранее были названы лучшие японские гибридные автомобили с пробегом. Лучшим выбором специалисты признали Toyota Prius четвертого и пятого поколений. Авто может похвастаться низким расходом топлива и практичным интерьером. Кроме этого автомобиль имеет прекрасные показатели безопасности.