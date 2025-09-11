Среди новых машин самым популярным гибридом на рынке остается Toyota RAV4.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 2,8 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в июле. Такие данные приводят специалисты портала "УкрАвтопром".

Доля новых автомобилей в общем количестве выросла на четыре процентных пункта относительно предыдущего месяца и составила 56%.

Среди новых машин самым популярным гибридом на рынке остается Toyota RAV4. Это компактный кроссовер, который запустили в производство в Японии в 1994 году.

Видео дня

ТОП-3 самых популярных новых гибридов:

Toyota RAV4 - 291 авто. Toyota Yaris Cross - 146 авто. Renault Duster - 116 авто.

Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь лидером стала модель Ford Fusion US. Это среднеразмерный седан, который производился компанией Ford Motor Company для рынков Северной и, частично, Южной Америки с 2005 года.

ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:

Ford Fusion US - 70 авто. Ford Escape - 69 авто. Toyota Prius - 66 авто.

Гибридные автомобили - другие новости

Недавно специалисты назвали четыре гибридные автомобили, которых стоит избегать. Например, специалисты не советуют покупать Ford F-150 Hybrid, поскольку есть опасения относительно надежности и топливной экономичности этого автомобиля.

А еще ранее были названы лучшие японские гибридные автомобили с пробегом. Лучшим выбором специалисты признали Toyota Prius четвертого и пятого поколений. Авто может похвастаться низким расходом топлива и практичным интерьером. Кроме этого автомобиль имеет прекрасные показатели безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: