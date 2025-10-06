Соответствующее решение принято Советом обороны города.

Киев перейдет на систему электронных (цифровых) пропусков для движения транспорта во время комендантского часа.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), соответствующее решение принято Советом обороны города.

"По представлению военной администрации Совет обороны поддержал внедрение электронных пропусков для движения транспорта во время комендантского часа. Принятое решение позволит создать электронную систему и уполномочивает объединить военное командование и Киевскую область в едином механизме", - говорится в сообщении.

В свою очередь Киевская городская госадминистрация информирует, что цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств во время комендантского часа введут в городе с 2026 года.

Сейчас же КГГА поручили совместно с 12-м Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок реализации этого решения. Военная администрация также должна обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуска и в области.

Как сообщается, должна быть создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для транспортных средств.

Комендантский час в Киеве - сервисы такси обратились к властям

В Киеве пропусками для перемещения автомобилей и спецтранспорта в комендантский час сейчас могут пользоваться лица, которые работают в секторе безопасности и обороны Украины и на объектах критической инфраструктуры города.

В августе сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с предложением разрешить им передвижение по городу в период комендантского часа. Они отмечали, что речь идет о прозрачном, безопасном и согласованном с органами власти урегулировании вопроса передвижения по городу в период комендантского часа лицами, "которые имеют объективную потребность".

Обращалось внимание на то, что в последнее время в СМИ появляются многочисленные публикации о перевозках пассажиров во время комендантского часа, которые нередко осуществляются в "теневом" режиме. Компании по перевозкам ссылались на пример города Львова, где в октябре 2024 года разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время.

Тогда начальник КГВА Тимур Ткаченкозаявил, что "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены".

