Запрет на экспорт металлолома поможет Украине сохранить конкурентоспособность, – НАДПУ

Ограничение экспорта металлолома является необходимым шагом для поддержки украинской металлургии, которая теряет конкурентоспособность и нуждается в сырье для стабильной работы. Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей ассоциации Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

По ее словам, в 2025 году экспорт металлолома вырос на 53% и достиг 448,7 тыс. тонн – это максимум за последние четыре года. Такая динамика, по оценке Оринчак, создает серьезные риски для экономики. "Мы фактически теряем стратегическое сырье, необходимое для работы металлургии, и одновременно не получаем надлежащих бюджетных поступлений", – отметила она.

Оринчак пояснила, что пошлина на экспорт лома в размере 180 евро за тонну не работает должным образом из-за схем реэкспорта. В частности, сырье вывозится через страны ЕС с нулевой ставкой пошлины, после чего поставляется в третьи страны. "В результате бюджет ежегодно теряет более 3 млрд грн", – говорит эксперт.

По ее оценкам, переработка металлолома внутри страны значительно выгоднее для экономики. "Одна тонна лома дает около 15 тысяч гривен налогов и до 1200 долларов валютной выручки от экспорта готовой продукции. Зато прямой экспорт приносит лишь 250–350 долларов и минимальные налоги", – отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что в условиях войны логистика и добыча сырья затруднены, что дополнительно снижает конкурентоспособность украинских производителей. "Мы не можем стабильно выполнять контракты и постепенно теряем позиции на рынках", – сказала она.

Оринчак также подчеркнула экологический аспект: по ее словам, использование металлолома позволяет сократить выбросы CO₂ на 1,5 тонны на каждую тонну сырья и уменьшить энергопотребление в три раза. Это важно на фоне введения в ЕС механизма углеродной корректировки (CBAM), который влияет на конкурентоспособность украинской металлопродукции.

Также она отметила, что ограничение экспорта соответствует международной практике, ведь ряд стран уже применяет подобные меры для защиты внутреннего рынка. При этом страны ЕС остаются нетто-экспортерами лома, поэтому украинские ограничения не создают для них существенных рисков.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромзовнекспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме того, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.

