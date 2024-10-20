Украинцы могут претендовать на социальную пенсию, даже если они никогда не работали.

Украинцы, которые не имеют достаточного стажа для выхода на пенсию по возрасту или вообще никогда не работали, не останутся совсем без помощи от государства. Таким людям назначается социальная пенсия без стажа. Однако они должны достигнуть определенного возраста и соответствовать нескольким условиям.

Напомним, что если страховой стаж недостаточный, то можно "докупить" недостающие года.

Какая минимальная пенсия в Украине без стажа

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным. Напомним, сколько минимум стажа надо для выхода на пенсию:

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в 60 лет - 31 год стажа;

в 63 года - 21 год;

в 65 лет - 15 лет.

Если же человек вообще никогда не работал, то ему назначается социальная помощь пенсионерам без стажа. Получить её можно только после 65 лет. Размер выплат приравнивается к прожиточному минимуму - в 2024 году это 2361 гривна.

Для назначения помощи нужно обратиться в ближайший орган соцзащиты. При себе нужно иметь паспорт, справку о страховом стаже из Пенсионного фонда, декларацию о доходах на основе справок от каждого члена семьи.

При этом лицу могут отказать в назначении социальной пенсии. Основания для отказа могут быть такие:

лицо работает, получает пенсию, сдает в аренду квартиру или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи за последние 6 месяцев приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности лица или его членов семьи есть второе жилье или более одной машины.

Также социальную помощь не назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи за последние 6 месяцев превышает 2361 гривню.

Пенсия многодетной матери без стажа

В Пенсионном фонде рассказали, какой будет пенсия без стажа в Украине у многодетных матерей. Женщины, которые родили пять и более детей, могут выйти на пенсию досрочно в 50 лет. Для этого им нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа. При чем в стаж засчитывается период по уходу за ребенком до 3-летнего возраста, если мать получала денежную помощь.

Таким образом, матери пяти и более детей могут получить 15 лет стажа и выйти на пенсию, даже если никогда не работали. А по желанию матери или в случае её отсутствия такая помощь будет предоставляться многодетному отцу.

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