Ряд диетологов рассказали о пользе употребления каждого из этих фруктов.

Лишь около 12% взрослых американцев придерживаются ежедневных рекомендаций по потреблению фруктов. Кроме этого, большинство американцев также не придерживаются ежедневных потребностей в клетчатке, указано в рекомендациях по питанию для американцев.

Эксперты рассказали, где больше клетчатки - в яблоке или банане, ведь клетчатка является чрезвычайно важной для здоровья.

"Клетчатка способствует регулярному опорожнению, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, а также способствует ощущению сытости. Она также питает полезные бактерии кишечника, которые могут влиять на иммунитет и воспалительные процессы", - рассказал диетолог Кэри Ганс.

Также диетолог Скотт Китли добавляет, что клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.

По словам диетологов, вы не сделаете ошибку, если за день съедите яблоко или банан или же оба фрукта. Отмечается, что сравнивать пищевую ценность этих фруктов может быть сложно, поскольку они имеют разный размер и являются совершенно разными фруктами.

Польза употребления яблок

По словам Китли, одно яблоко содержит "значительное количество" растворимой и нерастворимой клетчатки.

"Нерастворимая клетчатка увеличивает объем кала и ускоряет его прохождение, а растворимая клетчатка образует гель, который замедляет пищеварение и помогает сглаживать скачки уровня глюкозы", - отметил диетолог.

Яблоки также содержат растительные соединения, называемые полифенолами, которые, по словам Китли, влияют на здоровье сосудов и кишечника.

Еще один диетолог Соня Анжелоне добавила, что яблоки содержат элементы, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме и защитить сердце.

"Яблоки не повышают уровень сахара в крови и очень сытные", - поделилась она.

Ганс также рассказал, что поскольку яблоки состоят на 85% из воды, они естественным образом увлажняют кожу.

Недостатки яблок

Большинство людей могут спокойно есть яблоки, но если вы имеете чувствительный желудок, Китли предупреждает, что может возникать вздутие живота из-за ферментированных углеводов, содержащихся в этом фрукте.

Преимущества употребления банана

Анжелоне отметила, что большим преимуществом бананов является содержание калия.

"Бананы - один из фруктов с самым высоким содержанием калия, который помогает регулировать артериальное давление и поддерживать работу мышц", - поделилась диетолог.

Примечательно, что в одном банане содержится 375 миллиграммов калия. При этом, Ганс добавляет, что в банане также есть природные сахара и крахмал, которые организм легко расщепляет, обеспечивая быструю и стабильную энергию.

Китли отмечает, что немного недозрелые бананы также содержат устойчивый крахмал, который питает полезные бактерии кишечника и помогает дольше чувствовать сытость.

Недостатки банана

Анжелоне объяснила, что поскольку бананы содержат относительно высокое содержание углеводов и сахара, они способны повышать уровень сахара в крови больше, чем некоторые другие фрукты.

"Их природные сахара могут повышать уровень сахара в крови быстрее, чем фрукты с высоким содержанием клетчатки, что является фактором, который люди с диабетом 2 типа должны контролировать", - добавила диетолог.

Анжелоне также отметила, что если человек хочет похудеть, тогда ему лучше выбирать яблоко, а не банан.

"Они имеют более низкий гликемический индекс, содержат больше клетчатки и помогают дольше чувствовать сытость", - сказала она.

Если же речь идет о том, в каком из этих фруктов больше пользы, Ганс отмечает, что как яблоко, так и банан принесут пользу организму.

"Яблоки содержат больше клетчатки и антиоксидантов, а бананы - калий и стабильную энергию. Самое важное - это разнообразие", - посоветовал он.

Советы по употреблению других фруктов

Ранее УНИАН сообщал, что регулярное употребление апельсина поможет получить достаточное количество витамина С для поддержания иммунитета. В одном апельсине содержится около 83 миллиграммов (мг) витамина C. Время употребления этого фрукта не так важно, но если вы съедите апельсин натощак, это будет лучшим вариантом.

Также мы писали, что хурма созревает осенью и в начале зимы, а также имеет много полезных свойств. Она богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому очень полезна для здоровья. Кроме этого, употребление фрукта способствует психическому здоровью и здоровью мозга. Эксперты посоветовали, как лучше употреблять хурму.

