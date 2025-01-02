Из-за открытия навигации в портах в лидеры по объемам экспорта вышла железная руда.

За 2024 год наша страна экспортировала товаров на сумму 41,6 млрд долларов. Такие данные приводит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"За все 366 дней прошлого года мы экспортировали товаров на сумму 41,627 млрд долларов США. Это на $5,44 млрд больше чем в 2023 году, что означает рост ровно на 15%", - заявил заместитель министра на своей странице в Facebook.

Тарас Качка добавил, что Украина может похвастаться ростом по всем основным категориям экспорта. Из-за открытия навигации в портах в лидеры по объемам экспорта вышла железная руда (33,6 млн т). По сравнению с прошлым годом рост составил 89%.

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Второй по объему стала кукуруза (29 млн т). Здесь рост составил 12,3%. Если говорить о мясе птицы, то в этой категории экспорт увеличился на 5,6%, до 448,4 тыс т.

Экспорт кабельной продукции увеличился на 60% и составил 1,27 млрд долларов.

Рост выручки от экспорта основных металлургических товаров составил:

полуфабрикаты - 52% ($927 млн);

горячекатаный прокат - 38,9% ($809 млн);

трубы - 125% ($590 млн);

чугун - 6,1% ($500 млн);

прутки - 19,3% ($156 млн).

Также в прошлом году имел место рост экспорта кондитерских изделий. В частности, увеличение выручки от шоколада составило 38%.

Есть неплохие показатели и в легпроме. "Экспорт костюмов, комплектов, пиджаков, брюк, комбинезонов для мужчин составил $99 млн", - говорит замминистра.

По его словам, украинский экспорт становится все более евро-центричным - экспорт в Европейский Союз увеличился на 5,9% и составил $24,7млрд.

Среди стран ЕС больше всего товаров было поставлено в Польшу ($4,7 млрд), Испанию ($2,8 млрд), Германию ($2,8 млрд), Нидерланды ($1,98 млрд) и Италию ($1,93 млрд).

Украинский экспорт - главное

Напомним, в октябре УНИАН писал, что наша страна резко увеличила экспорт аграрной продукции. За 3 квартала прошлого года Украина экспортировала 48,9 млн т агропродукции, общая стоимость которой составила 10,5 млрд долларов США.

А в декабре стало известно, что за 11 месяцев этого года товарооборот Украины составил 101,9 млрд долларов. Как сообщалось, больше всего из нашей страны экспортировали продовольственных товаров, металлов и оборудования.

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