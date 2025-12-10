Военный считает, что без персональной ответственности система не заработает.

Уменьшить количество случаев самовольного оставления части (укр. СЗЧ) в Украине реально, считает командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко. В интервью Главкому он рассказал, как это можно сделать.

По его словам, нужно хотя бы "начать делать хоть какие-то реформы и показать, что государство вообще видит эту проблему". Мол, пока рядовой солдат видит, что "государство занимается какими-то другими вещами", а не СЗЧ, логика его проста: "надо бежать".

"Первые шаги элементарные. Президент уже где-то там услышал этот "лай" снизу, он отразился эхом, и он выступил с тезисом, что нужно более справедливое обеспечение бригад мобилизованными. Мы четыре года воевали с несправедливым распределением рекрутов - только сейчас дошли до того, что оно должно быть справедливым", - сказал Луценко.

По его мнению, поскольку у Генштаба есть четкая статистика по СЗЧ по бригадам и корпусам, можно ввести правило: отправлять новоприбывших мобилизованных к тем командирам, "от которых люди меньше убегают".

"После этого процент СЗЧ заметно упадет - я в этом уверен. Далее необходимо разобраться, кто конкретно принимал решение направлять людей в те бригады, где тысячами уходят в "самоволку". Следует наказывать виновных. Без персональной ответственности система не заработает", - отметил он.

Луценко считает, что когда хотя бы несколько человек с фамилиями окажутся в СИЗО за служебную халатность - другие очень серьезно задумаются.

Как проводить ротации

Также он озвучил реалистичную модель ротаций, подчеркнув, что единственная нормальная ротация - когда "год/полтора/два воюешь и примерно столько же живешь в тылу как гражданский человек".

"Ту "ротацию", которую часто наблюдаем сейчас, лучше бы уже и не иметь. Это когда тебя, условно, загнали в лес под Житомиром, и ты должен сидеть там два-три месяца "в ротации". Ты деградируешь: алкоголь, наркотики, полное отсутствие смысла. Честно, лучше уже вернуться на фронт, где хоть понимаешь, зачем ты там", - говорит военнослужащий.

Он отметил, что институт настоящей ротации нужен, мол, "людей надо отпускать, а не держать как кур в загоне".

"Математически мобилизационный ресурс в тылу есть. Если бы его нормально мобилизовали, можно было бы обеспечить модель: полтора года воюешь - полтора года гражданская жизнь: работаешь, воспитываешь детей, держишься за свою карьеру. Мы же не знаем, сколько будет длиться война: 5, 10, 15, 20, 50 лет. Как у Израиля - десятилетиями. Без ротационной модели это путь к полному истощению людей на фронте и постепенному развалу государства", - сказал Луценко.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, нардеп Роман Костенко недавно заявил, что в Украине количество СЗЧ скоро сравняется с армией. Он предостерег, что таковые в будущем могут объединиться с уклонистами в отдельную силу и еще и будут "предъявлять претензии" ВСУ.

Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов недавно поделился, как можно удержать украинских военных от СВЧ. По его мнению, для этого недостаточно только системы наказаний, а нужны еще и поощрения. В частности, сказал он, целесообразно финансовое вознаграждение, которое мотивировало бы военных служить, а не идти в СЗЧ.

Подполковник ВСУ Максим Жорин также объяснил, как раз и навсегда решить проблему СЗЧ. Первый ответ, по его мнению, - в плоскости работы с личным составом. "Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное - критически необходимо", - пояснил военнослужащий. В противном случае, подчеркнул он, у нас "скоро количество СЗЧ перевалит за показатели пополнения".

