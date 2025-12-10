Это крайне устойчивое растение, однако чрезмерный полив в холодный сезон легко может стать причиной потери вазона.

Зимой сансевиерию стоит поливать по собственному ритму. Останется ли это известное своей выносливостью комнатное растение здоровым в холодные месяцы, зависит от вашего понимания этого ритма, говорится в статье на сайте House Digest.

Сансевиерия (Dracaena trifasciata) - это травянистые многолетние растения, происходящие из Центральной и Южной Африки. Их способность расти комками и энергия, которую они сохраняют в своих мясистых, кожистых листьях, помогают им переносить длительные периоды засухи. Такую же устойчивость растение, широко известное под названием "тещин язык", сохраняет и при выращивании в горшке. Поскольку рост замедляется в холодные месяцы, потребность растения в воде уменьшается; оно любит сухую почву. Зимой следует поливать растение раз в один-два месяца, обеспечивая его достаточным количеством влаги, чтобы почва не пересыхала.

Также сансевиерия известна своей морозостойкостью, и это позволяет легко предположить, что на них не влияет нерегулярный или неправильный график полива. Хотя это в определенной степени правда, частью ухода за растением для оптимального роста является избежание как недостаточного или же чрезмерного полива. Даже если сансевиерия хорошо переносит засуху, их нужно осторожно поливать, когда рост замедляется зимой. Но всегда ждите, пока земельная смесь почти высохнет, прежде чем поливать. На самом деле, чрезмерный полив, вероятно, является одной из самых больших ошибок, которые можно сделать с сансевиерией, и самым быстрым способом нанести ей серьезный вред.

Видео дня

Чтобы эти растения оставались здоровыми в течение всей зимы, способ полива так же важен, как и частота полива. Всегда поливайте саму почву, и не лейте воду через скопление листьев в центре растения. Влага может накапливаться в розетке листьев, создавая условия, способствующие гниению кроны или корней. Используйте горшок с большим количеством дренажных отверстий, достаточно большой, чтобы вместить корневой ком. Лишняя вода должна быстро стекать. Сансевиерии выживают гораздо дольше в сухой почве, чем во влажной.

Добавим, что сансевьерии лучше всего растут в хорошо дренированной почве, такой как песчаная или суглинистая почва. Избыток влаги легче испаряется из глиняного или керамического цветочного горшка, чем из пластикового кашпо, поэтому это лучший выбор для вашего комнатного растения. Такой тип контейнера помогает гарантировать, что корни не будут оставаться во влажной почве целый день. Также можно добавить в смесь грубый перлит, измельченную лавовую крошку или пемзу для лучшего дренажа и аэрации.

Больше об уходе за сансевиерией

Напомним, что даже такие выносливые растения, как "тещин язык" надо время от времени пересаживать, чтобы растение оставалось здоровым. Делать это можно гораздо реже, чем с другими комнатными растениями. Для этого потребуется горшок на несколько сантиметров больше текущего, чем для очистки корней и немного свежей почвы.

Вас также могут заинтересовать новости: